Ананко назвал главных конкурентов в борьбе за звание лучшего футболиста мира

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Килиан Мбаппе и семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси являются конкурентами в борьбе за звание лучшего футболиста мира, в финале они привлекут больше внимания, но нельзя сбрасывать со счетов их партнеров по национальным командам. Такое мнение ТАСС в четверг высказал девятикратный чемпион России и бывший футболист французского клуба "Аяччо" Дмитрий Ананко.
14 декабря сборная Франции победила марокканцев со счетом 2:0 в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре, аргентинцы днем ранее оказались сильнее хорватов (3:0).
"Игры на чемпионатах Европы и мира идут одна за другой, можно поменять кого-то, исходя из заявки, но, например, по тому же Мбаппе мы увидели вчера, как марокканцы сыграли где-то жестко и плотно с ним, и он провел не лучший матч, - сказал Ананко. - Естественно, аргентинцы на это обращают внимание. К тому же у марокканцев были неплохие проникающие передачи, если проходила между линиями передача, то они убегали в ответной атаке. Здесь, конечно, наличие Месси, который показывает ту игру, которую умеет, будет намного опаснее. Много от чего зависит - от быстрого гола, травм и другого. Но считаю, что шансы 50 на 50 у обеих команд".
"Мы видим: все-таки Мбаппе на сегодняшний день является конкурентом Месси на [звание] лучшего игрока мира. Но французы сильны, помимо индивидуальных качеств, командной игрой, посмотрите, как хорошо выглядят центральные защитники. Молчу про [Антуана] Гризманна - бегает по всему полю, подчищает, развивает атаки, в обороне участвует. Я думаю, что сильные стороны французов в командной игре, плюс индивидуальные качества", - добавил девятикратный чемпион России.
Ананко отметил, что ожидал агрессивной игры от марокканцев, несмотря на быстрый пропущенный мяч от французов.
"Я думал, что у марокканцев большие шансы пройти французов, хотя, конечно, сборная Франция была фаворитом, - отметил он. - Здесь чего я опасался - наверное, французы понимали, что если забить быстрый гол, то соперник будет раскрываться, будет им сложнее. Но даже при таком счете марокканцы выглядели очень неплохо, агрессивно, проходили проникающие атаки".
"Жаль, конечно, что к этой игре подошли без трех основных защитников, все-таки у марокканцев не такая длинная скамейка, как у французов, но даже в таком составе здорово смотрелись, думаю, что полуфинал получился, держал в напряжении практически до конца, наверное, только за 15 минут было понятно, что у марокканцев силы закончились", - добавил Ананко.
"Аргентинцы нацелены на победу"
Ананко также отметил, что борьбу в финале не нужно отождествлять только с противостоянием Месси и Мбаппе.
"Я бы не стал сводить их, Мбаппе и Месси чуть разноплановые футболисты, - сказал Ананко. - Мы понимаем, что Мбаппе может и на скорости просто обыграть. Но марокканцы сыграли пожестче, и мы не увидели того Мбаппе".
"Посмотрите, как действует тот же Месси, все-таки поопытнее, полуфинал с хорватами показал, что против него тоже пытались жестко сыграть, но все равно впечатляющие моменты он показывал в игре. Помимо этих двух футболистов, есть в составах команд звезды, стареюще молодеющий нападающий [Оливье Жиру], который устанавливает рекорды, тоже грозная сила. У аргентинцев тоже есть впереди нападающий. Конечно, эти футболисты в большей степени будут обращать внимание, но я бы не сбрасывал со счетов других игроков команд", - добавил Ананко.
В 2014 году сборная Аргентины уступила в финале чемпионата мира в Бразилии команде Германии.
"Психологически тяжело аргентинцам, потому что проиграли прошлый финал? В любом случае в нынешней сборной Аргентины на первом месте командная игра и результат. Я думаю, что в этой мотивации Аргентина отличается, хотя нельзя сказать, что они тогда были не мотивированы. Сейчас видно, что задачу четкую поставили и идут к цели", - заключил Ананко.
Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдет 18 декабря.