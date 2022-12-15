Ананко назвал главных конкурентов в борьбе за звание лучшего футболиста мира

"Игры на чемпионатах Европы и мира идут одна за другой, можно поменять кого-то, исходя из заявки, но, например, по тому же Мбаппе мы увидели вчера, как марокканцы сыграли где-то жестко и плотно с ним, и он провел не лучший матч, - сказал Ананко. - Естественно, аргентинцы на это обращают внимание. К тому же у марокканцев были неплохие проникающие передачи, если проходила между линиями передача, то они убегали в ответной атаке. Здесь, конечно, наличие Месси, который показывает ту игру, которую умеет, будет намного опаснее. Много от чего зависит - от быстрого гола, травм и другого. Но считаю, что шансы 50 на 50 у обеих команд".