Сборная Португалии по футболу уволила главного тренера Фернанду Сантуша после вылета команды в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола страны (FPF).

Контракт 68-летнего специалиста действовал до 2024 года. Отмечается, что стороны договорились о досрочном расторжении договора после неудачи команды на турнире в Катаре. FPF поблагодарила тренера за проделанную работу.

10 декабря Португалия проиграла сборной Марокко в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 0:1. Единственный мяч на 42-й минуте забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири. Во время турнира сообщалось о конфликте Сантуша с капитаном португальцев Криштиану Роналду, которого тренер не выпустил в стартовом составе на матчи плей-офф.