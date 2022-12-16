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22 минуты назад

«Локо» потратит более 700 млн рублей на Пиняева и Глушенкова. Агенты Сергея получат 140 млн

Sports.ru

Стало известно, сколько «Локомотив» потратит на Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Локо» потратит более 700 млн рублей на трансфер двух футболистов
Фото: Sports.ruSports.ru

По данным «РБ Спорт», переход этих игроков из «Крыльев Советов» обойдется «Локомотиву» примерно в 700 млн рублей (более 10 млн евро).

Московский клуб заплатит за Пиняева 200 млн рублей отступных и выплатит игроку 60 млн рублей подписного бонуса. Его агенты получат около 140 млн рублей.

За Глушенкова выплатят 200 млн рублей отступных, а также заплатят ему 50 млн рублей подписного бонуса. Еще 50 млн рублей выплатят его агентам.

Таким образом, в сумме на футболистов потратят около 700 млн рублей.

Кроме того, «РБ Спорт» опровергает информацию «Чемпионата» о том, что «Локомотив» будет платить за Пиняева и Глушенкова в рассрочку. По данным источника, московский клуб будет обязан выплатить всю сумму выкупа в течение месяца после подписания трансферного листа.

Не исключено, что сделку оформят уже в январе.

Футбол,Сергей Пиняев,Максим Глушенков,
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