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1 час назад

Кокорин вновь не попал в заявку «Ариса» на матч чемпионата Кипра. Это третий раз подряд

Чемпионат.comиещё 6

Российский нападающий «Ариса» (Лимасол) Александр Кокорин не попал в заявку команды на третий матч чемпионата Кипра подряд.

Кокорин куда-то пропал
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кокорин пропустит матч 15-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» встретится с «Олимпиакосом» из Никосии. До этого российский нападающий пропустил матч с «Анортосисом» (2:0) и АЕЛом (0:0). Также Кокорин не принял участия в товарищеском матче «Ариса» с греческим ПАОКом. Причины, по которым футболист пропускает матчи, по-прежнему неизвестны.

Отметим, что Кокорин был признан лучшим игроком «Ариса» в октябре и ноябре. Всего за кипрский клуб форвард провёл 10 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

«Арис» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 30 очков после 14 матчей.

Футбол,Александр Кокорин,
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