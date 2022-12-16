«ПСЖ» назвал стоимость Мбаппе

«Если люди понимают, какой ценностью сейчас обладает Килиан, то они поймут, как важен он для клуба. Его масштаб огромен. Цена? 300-350 млн евро. «Реал» предлагал ему больше денег, чем мы, и он мог выбирать. Это мощнейшее заявление. Он выбрал «ПСЖ», и дело было не в деньгах», – сказал высокопотавленный источник в «ПСЖ».