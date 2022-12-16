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54 минуты назад

Бускетс завершил карьеру в сборной Испании

Матч ТВ

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс завершил карьеру в национальной команде. Запись, посвященную прощанию с футболистом, опубликовал официальный Twitter аккаунт сборной.

Чемпион мира 2010 года объявил об уходе из сборной Испании
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Бускетс дебютировал за национальную команду в апреле 2009 года и провел за команду 143 матча, забив 2 мяча. Со сборной хавбек стал чемпионом мира и Европы.

На ЧМ 2022 сборная Испании вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв команде Марокко.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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