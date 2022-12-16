Чемпион мира 2010 года объявил об уходе из сборной Испании

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс завершил карьеру в национальной команде. Запись, посвященную прощанию с футболистом, опубликовал официальный Twitter аккаунт сборной.
Бускетс дебютировал за национальную команду в апреле 2009 года и провел за команду 143 матча, забив 2 мяча. Со сборной хавбек стал чемпионом мира и Европы.
На ЧМ 2022 сборная Испании вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв команде Марокко.
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