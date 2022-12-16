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42 минуты назад

"Фламенго" выкупил футболиста "Айртона" у московского "Спартака"

ТАСС

Бразильский футбольный клуб "Фламенго" выкупил у московского "Спартака" трансфер защитника Айртона. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба красно-белых.

"Фламенго" выкупил футболиста "Айртона" у "Спартака"
Фото: ТАССТАСС

Бразилец стал игроком "Спартака" в декабре 2018 года. В составе команды он провел 108 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 11 результативных передач. В конце марта Айртон ушел в бразильский "Фламенго" на правах аренды с обязательным правом выкупа при наступлении определенных условий. В составе "Фламенго" он стал обладателем Кубка Либертадорес и Кубка Бразилии.

Айртону 25 лет, с 2015 по 2018 годы он выступал за бразильский "Флуминенсе".

7 марта 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие контрактов до 30 июня 2022 года.

Футбол,Спартак,
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