"Фламенго" выкупил футболиста "Айртона" у "Спартака"

Бразилец стал игроком "Спартака" в декабре 2018 года. В составе команды он провел 108 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 11 результативных передач. В конце марта Айртон ушел в бразильский "Фламенго" на правах аренды с обязательным правом выкупа при наступлении определенных условий. В составе "Фламенго" он стал обладателем Кубка Либертадорес и Кубка Бразилии.