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34 минуты назад

Умер сербский тренер Синиша Михайлович

Чемпионат.comиещё 8

Бывший главный тренер «Торино», «Фиорентины» и сборной Сербии Синиша Михайлович скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Умер сербский тренер Синиша Михайлович
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В 2019 году Михайловичу поставили диагноз «лейкемия». Специалист прошёл лечение, после которого болезнь отступила. Весной 2022 года у него случился рецидив. Отметим, что всё это время Михайлович продолжал тренерскую карьеру.

Михайлович в бытность игрока выступал на позиции защитника. Он играл в составе «Црвены Звезды», «Ромы», но больше всего известен по выступлением за «Лацио» (1998-2004). Завершил карьеру Михайлович в 2006 году в составе «Интера». На международном уровне Михайлович сначала представлял Югославию, а затем — команду Сербии и Черногории.

В 2006 году начал карьеру тренера, став помощником в «Интере». После он работал в «Фиорентине», сборной Сербии, «Сампдории», «Торино». Последние три сезона Михайлович руководил «Болоньей», которую покинул в начале сентября 2022 года.

Футбол,Фабрицио Романо,
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