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1 час назад

"Атлетико Минейро" арендовало у ЦСКА олимпийского чемпиона по футболу Фукса

ТАССиещё 4

Победитель Олимпийских игр в составе сборной Бразилии защитник Бруно Фукс перешел из московского ЦСКА в бразильский "Атлетико Минейро" на правах аренды. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ЦСКА.

"Атлетико Минейро" арендовало у ЦСКА Фукса
Фото: соцсетисоцсети

Сообщается, что срок аренды составляет один год. Соглашение предусматривает опцию выкупа защитника.

Фуксу 23 года, в ЦСКА он выступал с августа 2020 года, провел 19 матчей и не отличился результативными действиями. Ранее защитник был игроком бразильского "Интернасьонале". В составе сборной Бразилии Бруно стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио.

Футбол,Бруно Фукс,
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