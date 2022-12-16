"Атлетико Минейро" арендовало у ЦСКА Фукса

Победитель Олимпийских игр в составе сборной Бразилии защитник Бруно Фукс перешел из московского ЦСКА в бразильский "Атлетико Минейро" на правах аренды. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ЦСКА.

Фуксу 23 года, в ЦСКА он выступал с августа 2020 года, провел 19 матчей и не отличился результативными действиями. Ранее защитник был игроком бразильского "Интернасьонале". В составе сборной Бразилии Бруно стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио.