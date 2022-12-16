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46 минут назад

Экс-игрок «Локомотива» Фарфан завершил карьеру

Чемпионат.com

Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан объявил о завершении игровой карьеры.

Экс-игрок «Локомотива» Фарфан завершил карьеру
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«После исполнения всех моих мечт пришло время попрощаться со спортом. Сейчас я вынужден закончить этот этап моей жизни. Спасибо всем за поддержку, спасибо футболу», – написал Джефферсон в своей социальной сети.

Фарфан с 2017 по 2020 год защищал цвета московского «Локомотива», в составе которого сыграл 51 матч и забил 25 голов. В июле 2020 года у него истёк контракт с железнодорожниками. Вместе с «Локомотивом» форвард стал чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и один раз — Суперкубок страны. За московский клуб он провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.

Футбол,Джефферсон Фарфан,
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