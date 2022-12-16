УЕФА может отстранить украинский клуб "Днепр-1" от еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может дисквалифицировать украинский футбольный клуб «Днепр-1» и отстранить от участия в еврокубках. Об этом сообщает YouTube-канал KDK.

По информации источника, в УЕФА поступила жалоба о том, что «Днепр-1» — это новое название «Днепра». Если информация подтвердится, то клубу придется выплатить все долги «Днепра», а также отчислить из еврокубков. Напомним, что «Днепр-1» должен принять участие в 1/16 финала Лиги конференций против АЕК из Ларнаки. Первая встреча должна состояться 16 февраля, а ответная — 23 февраля.