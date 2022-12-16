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1 час назад

УЕФА может отстранить украинский клуб "Днепр-1" от участия в еврокубках

Газета.Ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может дисквалифицировать украинский футбольный клуб «Днепр-1» и отстранить от участия в еврокубках. Об этом сообщает YouTube-канал KDK.

УЕФА может отстранить украинский клуб "Днепр-1" от еврокубков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации источника, в УЕФА поступила жалоба о том, что «Днепр-1» — это новое название «Днепра». Если информация подтвердится, то клубу придется выплатить все долги «Днепра», а также отчислить из еврокубков. Напомним, что «Днепр-1» должен принять участие в 1/16 финала Лиги конференций против АЕК из Ларнаки. Первая встреча должна состояться 16 февраля, а ответная — 23 февраля.

Ранее депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по развитию массового спорта Борис Пайкин прокомментировал новость о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с обращением перед финальным матчем чемпионата мира в Катаре.

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