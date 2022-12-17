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43 минуты назад

«Ливерпуль» разгромил «Милан» в товарищеском матче

Чемпионат.com

Сегодня, 17 декабря, состоялся товарищеский матч между «Миланом» и «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Аль-Мактум». Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу английского клуба.

«Ливерпуль» разгромил «Милан» в товарищеском матче
Фото: официальный твиттер клуба "Ливерпуль"официальный твиттер клуба "Ливерпуль"

Счёт в игре спустя пять минут после стартового свистка открыл Мохамед Салах после паса Жоэля Матипа. В скором времени Алексис Салемакерс восстановил равенство на табло. Ему ассистировал Анте Ребич. В конце первого тайма Тьяго Алькантара вывел команду Юргена Клоппа вперёд.

В конце второго тайма Дарвин Нуньес укрепил преимущество англичан. Голевой пас ему отдал Бобби Кларк. На 88-й минуте уругвайский форвард оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

Футбол,Анте Ребич,Мохамед Салах,
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