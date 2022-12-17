«Ливерпуль» разгромил «Милан» в товарищеском матче

Сегодня, 17 декабря, состоялся товарищеский матч между «Миланом» и «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Аль-Мактум». Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу английского клуба.

Фото: официальный твиттер клуба "Ливерпуль" официальный твиттер клуба "Ливерпуль"

Счёт в игре спустя пять минут после стартового свистка открыл Мохамед Салах после паса Жоэля Матипа. В скором времени Алексис Салемакерс восстановил равенство на табло. Ему ассистировал Анте Ребич. В конце первого тайма Тьяго Алькантара вывел команду Юргена Клоппа вперёд.