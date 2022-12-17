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40 минут назад

Рио Фердинанд рассказал о разговоре с Роналду

Матч ТВ

Рио Фердинанд, бывший товарищ по команде Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», рассказал, что разговаривал с португальским форвардом на днях, который сообщил ему, что готовится к следующему этапу своей карьеры.

Рио Фердинанд рассказал о разговоре с Роналду
Фото: ТАССТАСС

— Да, я разговаривал с Криштиану Роналду. Мы обменялись сообщениями. Он спокоен, вернулся к тренировкам и готовится к следующему этапу, — сказал Фердинанд в эфире YouTube-канала FIVE.

Роналду находится в статусе свободного агента. В конце ноября форвард разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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