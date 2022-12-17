Зеедорф сравнил игру Месси и Мбаппе

«Мне нравится, как играет Килиан. Он проделывает огромную работу на поле. От любого его касания мяча можно ждать чего-то необычного. Мбаппе отличается стилем игры от Месси. Лео любить диктовать тон на каждом участке поля. Думаю, его вообще не стоит с кем-то сравнивать», - приводит слова Кларенса RMC Sport.