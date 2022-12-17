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18 минут назад

Капелло призвал не сравнивать чемпионаты мира в России и Катаре

Газета.Ru

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло призвал не сравнивать чемпионаты мира в России и Катаре, передает Sport24.

Капелло призвал не сравнивать чемпионаты мира в России и Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Какой ЧМ лучше — в России или в Катаре? Не нужно сравнивать чемпионаты мира между собой. В России был прекрасный турнир, в Катаре тоже все отлично",- заявил специалист.

Чемпионат мира - 2018 был проведен на 12 стадионах в 11 российских городах. 10 из 12 арен чемпионата заполнялись более, чем на 95%, из них пять — более, чем на 99%. Катар впервые в истории футбола стал принимающей ЧМ страной, которая находится на Ближнем Востоке. Также впервые турнир стартовал не летом, а поздней осенью.

Стоит отметить, что это последний чемпионат мира по футболу с 32 командами-участницами финальной стадии. Всего ЧМ проходит на восьми аренах в пяти городах. Финальный матч пройдет 18 декабря на стадионе "Лусаил Айконик". В главном поединке турнира встретятся сборные Франции и Аргентины.

Ранее сообщалось, что доход Международной федерации футбола (ФИФА) от проведения чемпионата мира в Катаре составил $10,5 млрд, что на $1 млрд больше дохода, полученного от турнира 2018 года в России.

Футбол,Фабио Капелло,СБОРНАЯ РОССИИ,
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