Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло призвал не сравнивать чемпионаты мира в России и Катаре, передает Sport24.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Какой ЧМ лучше — в России или в Катаре? Не нужно сравнивать чемпионаты мира между собой. В России был прекрасный турнир, в Катаре тоже все отлично",- заявил специалист.

Чемпионат мира - 2018 был проведен на 12 стадионах в 11 российских городах. 10 из 12 арен чемпионата заполнялись более, чем на 95%, из них пять — более, чем на 99%. Катар впервые в истории футбола стал принимающей ЧМ страной, которая находится на Ближнем Востоке. Также впервые турнир стартовал не летом, а поздней осенью.

Стоит отметить, что это последний чемпионат мира по футболу с 32 командами-участницами финальной стадии. Всего ЧМ проходит на восьми аренах в пяти городах. Финальный матч пройдет 18 декабря на стадионе "Лусаил Айконик". В главном поединке турнира встретятся сборные Франции и Аргентины.