Почему Роналду не получает предложений из европейских клубов

— То, что Роналду пропустил предсезонку, не могло стать причиной всех бед. Для футболистов такого уровня, как Роналду, достаточно двух недель, чтобы подготовиться к ЧМ. Почему его не хотят подписывать в Европе? Первое, наверное, зарплата. Второе — тренеру придется под него подстраивать схему. Плюс, это человек с огромными амбициями. Почему он последние игры не играл? Потому что был недоволен. Я считаю, что он в прекрасной физической форме, но отношения с футболистами и другие отношения играют роль.



Если ты такой топовый футболист, то договорись с тренером, он тебе скажет: «Я тебя поменяю минут за 20, давай без эмоций». Но когда идет вот такое недопонимание… Поэтому его многие команды не хотят. Поменять его нельзя, схему и систему игры нужно делать под него… Если брать Месси, то видишь, что три кудесника мяча в «ПСЖ» впереди остаются, а остальные за них пашут, зато они творят, а здесь тренеру придется перестраивать всё.



Человек, который привык быть одним из самых высокооплачиваемых футболистов, может пойти за 100 тысяч долларов в месяц играть, но пойдет ли он на это? Он привык к другой жизни, его амбиции слишком высокие, чтобы опускаться на эту планку, поэтому он идет в Саудовскую Аравию зарабатывать свои 200–300 миллионов, — сказал Тихонов в эфире программы «Оазис футбола» на «Матч ТВ».