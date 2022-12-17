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1 час назад

Тихонов объяснил, почему Роналду не получает предложений из европейских клубов

Матч ТВ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не получает предложений от европейских клубов из за высоких запросов по зарплате и сложностей, которые могут возникнуть у тренера с его интеграцией в команду, поделился мнением восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов в эфире программы «Оазис футбола» на «Матч ТВ».

Почему Роналду не получает предложений из европейских клубов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— То, что Роналду пропустил предсезонку, не могло стать причиной всех бед. Для футболистов такого уровня, как Роналду, достаточно двух недель, чтобы подготовиться к ЧМ. Почему его не хотят подписывать в Европе? Первое, наверное, зарплата. Второе — тренеру придется под него подстраивать схему. Плюс, это человек с огромными амбициями. Почему он последние игры не играл? Потому что был недоволен. Я считаю, что он в прекрасной физической форме, но отношения с футболистами и другие отношения играют роль.

Если ты такой топовый футболист, то договорись с тренером, он тебе скажет: «Я тебя поменяю минут за 20, давай без эмоций». Но когда идет вот такое недопонимание… Поэтому его многие команды не хотят. Поменять его нельзя, схему и систему игры нужно делать под него… Если брать Месси, то видишь, что три кудесника мяча в «ПСЖ» впереди остаются, а остальные за них пашут, зато они творят, а здесь тренеру придется перестраивать всё.

Человек, который привык быть одним из самых высокооплачиваемых футболистов, может пойти за 100 тысяч долларов в месяц играть, но пойдет ли он на это? Он привык к другой жизни, его амбиции слишком высокие, чтобы опускаться на эту планку, поэтому он идет в Саудовскую Аравию зарабатывать свои 200–300 миллионов, — сказал Тихонов в эфире программы «Оазис футбола» на «Матч ТВ».

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Ранее в СМИ появлялась информация, что 37 летний Роналду дал согласие на переход в «Ан Наср» с 1 января с годовым окладом 200 миллионов евро. Позднее португалец опроверг информацию о какой либо договоренности с саудовским клубом. Футболист находится в статусе свободного агента после расторжения контракта из «Манчестер Юнайтед» в ноябре.

На чемпионате мира в Катаре сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где проиграла команде Марокко (0:1).

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