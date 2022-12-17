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25 минут назад

Саутгейт решил остаться в сборной Англии

Sports.ru

Гарет Саутгейт решил остаться на посту главного тренера сборной Англии.

Саутгейт решил остаться в сборной Англии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным The Telegraph, 52-летний специалист еще не уведомил об этом Футбольную ассоциацию Англии (FA), но уже принял решение остаться.

Тренер сборной Англии вернулся домой в прошлое воскресенье и уже поговорил с друзьями и семьей о своем будущем. До чемпионата мира он уже принял решение уйти из сборной, несмотря на результат, из-за большого количества негатива. Но в итоге передумал, обдумав все.

Напомним, на ЧМ-2022 Англия в 1/4 финала проиграла Франции (1:2).

Футбол,Гарет Саутгейт,
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