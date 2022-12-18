Моуринью готов возглавить сборную Португалии

59-летний специалист считается одним из главных претендентов на пост после отставки Фернанду Сантуша. Один из возможных сценариев для Моуринью – совмещение должностей в «Роме» и национальной команде, однако, как сообщалось ранее, руководство римлян не одобряет такой вариант.