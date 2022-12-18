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46 минут назад

Моуринью готов возглавить сборную Португалии

Евро-футбол.Ру

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью всерьёз рассматривает вариант с назначением в сборную Португалии.

Моуринью готов возглавить сборную Португалии
Фото: ТАССТАСС

59-летний специалист считается одним из главных претендентов на пост после отставки Фернанду Сантуша. Один из возможных сценариев для Моуринью – совмещение должностей в «Роме» и национальной команде, однако, как сообщалось ранее, руководство римлян не одобряет такой вариант.

Согласно сведениям The Telegraph, «особенный» готов сменить работу в итальянском клубе на должность в сборной своей страны. Титулованному тренеру предложен контракт, рассчитанный до 2026 года.

Жозе Моуринью находится у руля «Ромы» с лета 2021 года. Его действующий трудовой договор рассчитан до конца сезона 2023/24.

Футбол,Фернанду Сантуш,
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