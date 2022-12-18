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1 час назад

​В «ПСЖ» высказались о будущем Месси

Евро-футбол.Ру

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2022/2023. Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи в очередной раз высказался о будущем звёздного аргентинского нападающего.

​В «ПСЖ» высказались о будущем Месси
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Решение о контракте Лионеля Месси не будет принято до нового года. Мы очень счастливы с Месси, а Месси счастлив с нами. Вместе мы найдём лучшее решение», - слова Аль-Хелаифи приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с лета прошлого года. За парижан аргентинец провёл 53 матча, в которых забил 23 гола и отдал 29 результативных передач на партнёров.

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