​В «ПСЖ» высказались о будущем Месси

«Решение о контракте Лионеля Месси не будет принято до нового года. Мы очень счастливы с Месси, а Месси счастлив с нами. Вместе мы найдём лучшее решение», - слова Аль-Хелаифи приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.