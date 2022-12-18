В «Оренбурге» подтвердили намерение подписать Переса

«Если президент «Лануса» говорит, что продвинулись в переговорах по Пересу, значит так и есть. До начала первых сборов у «Оренбурга» стоит ждать одного или максимум двух новичков», — цитирует Андреева Sport24 .

Кроме того, спортивный директор сообщил, что некоторые игроки «Оренбурга» вызывают интерес у других клубов. Поэтому не исключено, что кто-то из нынешних футболистов команды может в скором времени её покинуть. При этом, по словам Андреева, трансферная политика клуба направлена усиление коллектива.