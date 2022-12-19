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51 минуту назад

«ПСЖ» готов продать Мбаппе за € 300-350 млн

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Французский «Пари Сен-Жермен» готов продать нападающего Килиана Мбаппе за компенсацию в размере € 300-350 млн, сообщает The Telegraph.

«ПСЖ» готов продать Мбаппе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

У игрока действует контракт до 2025 года. Однако парижане готовы продать француза в случае его желания уйти, но если получат соответствующее предложение. Сейчас «ПСЖ» оценивает Мбаппе в € 300-350 млн.

«Реал» предлагал Килиану больше, чем мы. И он избрал нас. Это было самое главное заявление. Выбрал играть здесь – и дело не в деньгах», — сказал неназванный источник из «ПСЖ»

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре

Напомним, Килиан Мбаппе стал лучшем бомбардиром чемпионата мира в Катаре, забив восемь голов в семи матчах турнира. В нынешнем сезоне Лиги 1 на счету француза 12 голов и два ассиста в 14 матчах.

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