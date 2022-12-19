Криштиану Роналду: карьера, биография и личная жизнь

Криштиану Роналду — один из самых популярных футболистов во всем мире. Он активно играет с 1992 года, и с тех пор его карьера показывала только положительный рост. 37-летний футболист также известен своей физической подготовкой и, согласно официальным данным, является лучшим бомбардиром в мире, забившим 819 голов. Он сыграл 1106 матчей и является рекордсменом по количеству игр. В настоящее время он находится на вершине футбольного олимпа и, безусловно, давно стал легендой. Детство, карьера и личная жизнь Криштиану Роналду интересуют миллионы фанатов по всему миру. «Рамблер» расскажет все самое важное о культовом футболисте.

История из детства

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Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру родился 5 февраля 1985 года в городе Фуншал на острове Мадейра в Португалии. Он родился в семье Марии Долорес душ Сантуш Вивейрос и Хосе Диниша Авейру и был младшим ребенком в своей семье. У мальчика было две старшие сестры – Эльма и Лилиана Катя.

На самом деле, Криштиану Роналду – это двойное имя, а не имя и фамилия. Причем «Роналду» ребенка назвали в честь любимого киноактера его отца, Рональда Рейгана , который был президентом США на момент рождения Криштиану.

Отец Роналду был менеджером по экипировке местного клуба «Андоринья», но был зависим от спиртного. Семья жила в бедности и, забеременев, мать Роналду собиралась сделать аборт. Однако, врач отказался делать женщине операцию, а Криштиану суждено было родиться.

Играть в футбол Криш начал чуть ли не с пеленок и уже в два-три года гонял мячик. В шесть лет мальчик пошел в школу и учился не плохо. При этом еще в начальных классах он получил приглашение сыграть за «Андоринью», где работал его отец. Уже тогда было понятно, что малыш талантлив – ему дали прозвище Абельинья – пчелка. Мальчик, действительно, все время «жужжал», двигался на поле. Вскоре на маленького Роналду обратили внимание самые сильные клубы Мадейры, «Насьонал» и «Маритиму». В 10 лет Криштиану перешел «Насьонал» в обмен на 20 мячей и два комплекта юниорской формы.

В 1997 году, в возрасте 12 лет, он прошел трехдневный испытательный срок в Sporting CP , который подписал его за плату в размере 1500 фунтов стерлингов. Впоследствии он переехал с Мадейры в Алкошете, недалеко от Лиссабона , чтобы присоединиться к молодежной академии Спортинга. К 14 годам Роналду исключили из школы, потому что он бросил в учителя стул за то, что тот его не уважал. Вместе с матерью мальчик решил не продолжать обучение, а сосредоточиться на футболе.

Год спустя у подростка диагностировали тахикардию, состояние, которое могло заставить его отказаться от футбола. Роналду перенес операцию на сердце, во время которой с помощью лазера несколько сердечных путей объединили в один, изменив частоту сердечных сокращений в покое. Он был выписан из больницы через несколько часов после процедуры и возобновил тренировки через несколько дней.

Карьера Криштиану Роналду и первый успех

В 16 лет Роналдо был переведен из молодежной команды «Спортинга» менеджером первой команды Ласло Белони, который был впечатлен его дриблингом. Впоследствии он стал первым игроком, сыгравшим за клубные команды до 16, до 17 и до 18 лет в течение одного сезона.

В 2002 году он играл против «Браги», где забил два гола, которые сыграли решающую роль в доминирующей победе «Спортинга». Там Роналду удалось засветиться в глазах представителей таких команд, как «Ливерпуль».

Однако будущую звезду выкупил «Манчестер Юнайтед», благодаря самоотверженному стремлению менеджера Алекса Фергюсона. «Юнайтед» ни в коем случае не отпустил Роналду обратно в «Спортинг», из-за того, что показывал Криштиану на поле - его непревзойденную энергию и мастерство. Он играл с клубом с 2003 по 2009 год и в то время был самым дорогим футболистом-подростком.

Там он получил майку под номером 7, которую ранее носили такие легенды, как Дэвид Бекхэм и Эрика Кантона, которая была неотъемлемой частью «Юнайтед». В майке было какое-то волшебство, которое мотивировало Роналду на протяжении всего матча. Кроме того, его очень поддерживал Фергюсон, который когда-то сделал все, чтобы заполучить Криша в свою команду. Кристиано часто называл его отцом, который всегда поддерживал и влиял на его карьеру, что еще больше мотивировало его продолжать стремиться к лучшему в спорте.

Роналду был приобретен мадридским «Реалом», когда они вложили рекордную сумму трансферного сбора в размере почти 96 миллионов долларов. Он продолжал работать в Мадриде, где получал колоссальную зарплату в 13 миллионов долларов в год. Из-за отсутствия футболки с номером 7 Роналду изначально носил номер 9. Вместе с Роналду команда добилась значительных успехов. Он также сыграл центральную роль в том, как «Реал Мадрид» провел свой 10-й Кубок Европы. Кроме того, он превзошел бывшего капитана «Мадрида» Рауля и стал лучшим бомбардиром команды за всю историю. Далее он получил свою 5-ю награду «Золотой мяч» и помог команде одержать пятую победу в Лиге чемпионов.

В июле 2018 года он заключил четырехлетний контракт на сумму 112 миллионов евро (около 132 миллионов долларов) с итальянским клубом Ювентус. Свою карьеру в «Реале» он завершил с 311 голами в 292 матчах. Он забил 28 голов в своем первом сезоне в «Ювентусе» — это его самый низкий показатель забитых мячей с момента его последнего сезона в «Манчестер Юнайтед».

Впервые он возглавил сборную своей страны в возрасте 22 лет в матче против Бразилии, а в 2008 году он был назначен бессменным капитаном национальной сборной после того, как Португалия не смогла добиться успеха на Евро-2008. В 2014 году Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии. В том же году с 23 голами он стал лучшим бомбардиром всех времен на чемпионате Европы УЕФА. Он привел команду к завоеванию своего первого трофея на крупном турнире, которым стал чемпионат Европы 2016 года.

Он также возглавил команду на чемпионате мира по футболу 2018 года. Несмотря на то, что он пропустил первые матчи Лиги наций УЕФА 2018–19, его включение в команду в финале привело их к победе. В 2020 году он забил свой 100-й гол за сборную, а по состоянию на 2022 год он является лучшим бомбардиром сборной за всю историю. В декабре 2022 года он отыграл свой пятый чемпионат мира по футболу в Катаре.

Кто самый богатый

Роналду стал первым футболистом, заработавшим 1 миллиард долларов. По данным Forbes, по состоянию на 2022 год его собственный капитал составляет 115 миллионов долларов. Он зарабатывает на игре в клубах, крупномасштабных инвестициях, своем личном бренде CR7, продающим очки, обувь, нижнее белье и парфюмерию. Он поддерживает и рекламирует такие бренды, как Nike, Clear, Free Fire, Altice, Theabody, Livescore, MTG и другие.

Ему также щедро платят за каждую публикацию, которую он делает в социальных сетях. Гонорары за публикации очень большие, потому как Роналду считается самым популярном человеком в Instagram*, с более чем половиной миллиарда подписчиков.

Личная жизнь Роналду

Роналду не женат. Однако он с 2015 года открыто встречается с испанской моделью аргентинского происхождения Джорджиной Родригес. У них две общие дочери, Алана Мартина и Белла Эсмеральда. При зачатии второй дочери Роналду и Джорджина ожидали близнецов. Однако во время родов близнец-мальчик не смог выжить, а дочь выжила. Ранее у него были 5-летние отношения с российской моделью Ириной Шейк, но они закончились в 2015 году.

Соцсети

Помимо двух дочерей, у Роналду есть близнецы, Ева Мария Дос Сантос и Матео Роналду, которых родила суррогатная мать в США. Его старшему родному сыну, Криштиану-младшему, 12 лет. Личность его матери не разглашается, и Роналду держал ее в тайне. По закону он имеет полную опеку над Криштиану-младшим.