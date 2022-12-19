ФИФА и УЕФА предупредили Украину о возможном исключении из организаций

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предупредили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) о возможном исключении из организаций в случае влияния третьих сторон на управление делами. Соответствующее письмо опубликовал вице-президент УАФ Олег Протасов.

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Вероятно, ФИФА и УЕФА обеспокоены тем, что на членов УАФ будет осуществлено давление по поводу проведения внеочередного заседания исполкома. По информации СМИ, на заседании планируется проголосовать за отстранение главы УАФ Андрея Павелко и назначить на его пост Андрея Шевченко.

В конце ноября Печерский суд города Киева назначил меру пресечения Андрею Павелко. Чиновника арестовали на 2 месяца — до 22 января 2023 года. Тем не менее президент УАФ может выйти на свободу в случае внесения залога в размере 9 миллионов 880 тысяч гривен (порядка 270 тысяч долларов).