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1 час назад

​Эррера вспомнил о работе с Моуринью

Евро-футбол.Ру

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера вспомнил о выступлениях под руководством Жозе Моуринью.

​Эррера вспомнил о работе с Моуринью
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я был для него важным игроком. При Моуринью я стал играть за сборную, это был ключевой момент в моей карьере. Также тогда я получил награду «Игрок сезона» от фанатов. Я благодарен ему з

Моуринью был немного дерьмовым, как и я (вероятно, Эррера имеет в виду сложный характер – прим.). При Моуринью был футбол, который отличался от стиля ван Галя, Бьелсы и Вальверде. Мне нравилось быть частью той команды и помогать ей. У нас был скорее контратакующий стиль, но мы выиграли три трофея и вышли в Лигу чемпионов. Неплохой результат», - рассказал Эррера клубному ТВ «красных дьяволов».

Футбол,Жозе Моуринью,Манчестер Юнайтед,
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