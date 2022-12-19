Карим Бензема объявил об уходе из сборной Франции

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема завершил карьеру в национальной команде.
«Я приложил все усилия и совершил ошибки, чтобы стать тем, кем являюсь на сегодняшний день. И я горжусь этим! Я написал свою историю, и наша общая теперь заканчивается», — написал Бензема на свой странице в социальных сетях.
Напомним, Бензема получил травму в преддверии старта ЧМ-2022 и не смог выступить на турнире. Сборная Франции дошла до финала мундиаля, в котором уступила национальной команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти).
Бензема выступал за сборную Франции с 2007 года. В 2015 году нападающий был отстранён от матчей национальной команды из-за скандала с шантажом партнёра по сборной Матьё Вальбуэна. В мае прошлого года Бензема вновь был приглашён в сборную Франции.