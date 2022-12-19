Легенда сборной Аргентины Дзанетти призвал не сравнивать Месси и Марадонну

Легенда сборной Аргентины Хавьер Дзанетти не стал сравнивать Лионеля Месси и Диего Марадону, передает La Gazzetta Dello Sport.

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«Месси или Марадона? Мне не нравится сравнение, мы должны просто радоваться тому, что лучшие игроки в истории — аргентинцы», — сказал Дзанетти.

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стали новыми обладателями трофея. Для 35-летнего Месси это первый титул ЧМ в карьере.

Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.