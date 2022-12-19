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52 минуты назад

Парфёнов: «Месси — король? Это комментировать не нужно»

Евро-футбол.Ру

Наставник «Родины» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

Парфёнов: «Месси — король? Это комментировать не нужно»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Месси — король? Это комментировать не нужно — все титулы, все заслуги! Не знаю, сколько еще он будет играть, но концовка его карьеры просто потрясающая!» — приводит слова Парфёнова «Чемпионат».

Специалист считает, что каждому фанату хочется видеть такой финал, этот матч стал одним из лучших в истории турнира.

35-летний Месси провел на чемпионате мира в Катаре семь матчей, в которых забил семь мячей и записал на свой счет три результативные передачи. Аргентинский нападающий был признан лучшим игроком мундиаля.

Футбол,Дмитрий Парфенов,Лионель Месси,
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