Стало известно, почему Бензема решил завершить карьеру в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Карим Бензема остался недоволен отношением к его травме медицинского персонала национальной команды, это и стало причиной его решения перестать выступать за "трехцветных".
Об этом сообщает RMC Sport. Форвард был недоволен ускоренным процессом восстановления после травмы. Ему хотелось более трепетного отношения медицинского персонала. Напомним, что обладатель "Золотого мяча" прилетел с национальной командой в Катар, но получил травму на тренировке, после чего вернулся на родину. На его замену Дешам не стал вызывать футболиста. После окончания турнира Бензема в своих соцсетях сообщил о завершении карьеры в национальной команде Форвард дебютировал в составе сборной Франции в 2007 году. В составе молодежной команды он становился чемпионом Европы среди игроков, не старше 17 лет.
Также нападающий отверг предложение о выступлении за сборную Алжира, несмотря на то, что его родители родом оттуда. В составе сборной Франции Бензема стал победителем Лиги наций в 2021 году. Ранее сообщалось, что Гризманн и Льорис были рады исключению Бензема из сборной Франции перед ЧМ-2022.