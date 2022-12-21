Стало известно, почему Бензема решил завершить карьеру в сборной Франции

Об этом сообщает RMC Sport. Форвард был недоволен ускоренным процессом восстановления после травмы. Ему хотелось более трепетного отношения медицинского персонала. Напомним, что обладатель "Золотого мяча" прилетел с национальной командой в Катар, но получил травму на тренировке, после чего вернулся на родину. На его замену Дешам не стал вызывать футболиста. После окончания турнира Бензема в своих соцсетях сообщил о завершении карьеры в национальной команде Форвард дебютировал в составе сборной Франции в 2007 году. В составе молодежной команды он становился чемпионом Европы среди игроков, не старше 17 лет.