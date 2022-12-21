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1 час назад

Стало известно, почему Бензема решил завершить карьеру в сборной Франции

Газета.Ruиещё 9

Нападающий сборной Франции Карим Бензема остался недоволен отношением к его травме медицинского персонала национальной команды, это и стало причиной его решения перестать выступать за "трехцветных".

Стало известно, почему Бензема решил завершить карьеру в сборной Франции
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщает RMC Sport. Форвард был недоволен ускоренным процессом восстановления после травмы. Ему хотелось более трепетного отношения медицинского персонала. Напомним, что обладатель "Золотого мяча" прилетел с национальной командой в Катар, но получил травму на тренировке, после чего вернулся на родину. На его замену Дешам не стал вызывать футболиста. После окончания турнира Бензема в своих соцсетях сообщил о завершении карьеры в национальной команде Форвард дебютировал в составе сборной Франции в 2007 году. В составе молодежной команды он становился чемпионом Европы среди игроков, не старше 17 лет.

Также нападающий отверг предложение о выступлении за сборную Алжира, несмотря на то, что его родители родом оттуда. В составе сборной Франции Бензема стал победителем Лиги наций в 2021 году. Ранее сообщалось, что Гризманн и Льорис были рады исключению Бензема из сборной Франции перед ЧМ-2022.

Футбол,Карим Бензема,
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