Роналду проигнорировал победу Месси на ЧМ-2022 в Катаре

Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду пока не поздравил команду Аргентины и ее капитана Лионеля Месси с победой на чемпионате мира - 2022 в Катаре.

Фото: Courtezy of Louis Vuitton Courtezy of Louis Vuitton

Спустя сутки после главного матча турнира множество известных футболистов и других спортсменов, а также знаменитые деятели культуры, искусства, политики и представители других областей поздравили Месси и сборную Аргентины с победой в СМИ или соцсетях. 35-летний Месси стал лучшим игроком мундиаля. 37-летний Роналду по поводу успеха аргентинцев пока хранит молчание в соцсетях, также от него не было комментариев в СМИ. Португалия вылетела из турнира на стадии 1/4 финала, где уступила Марокко (0:1).

Напомним, 18 декабря аргентинцы в финале ЧМ-2022 переиграли сборную Франции. После первого тайма счет в матче был 2:0 в пользу Аргентины. Голами отметились Лионель Месси (с пенальти) и Анхель Ди Мария. Французы в первом тайме не смогли нанести ни одного удара в створ ворот Эмилиано Мартинеса. На 80-й минуте "трехцветные" получили право на пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе. Через минуту француз оформил дубль. Во втором дополнительном тайме Лионель Месси и Килиан Мбаппе отличились еще по разу. В серии послематчевых одиннадцатиметровых точнее оказались южноамериканцы. Для Аргентины этот титул стал первым за последние 36 лет.