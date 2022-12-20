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1 час назад

Шишкин: Месси дал небольшую пощёчину Роналду

Евро-футбол.Ру

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Роман Шишкин высказался по поводу победы аргентинского форварда Лионеля Месси на катарском чемпионате мира.

Шишкин: Месси дал небольшую пощёчину Роналду
Фото: ТАССТАСС

Шишкин сказал «РБ-Спорту», что очень рад, что 35-летний аргентинский футболист наконец-то выиграл чемпионат мира, да ещё и был назван лучшим игроком турнира. Экс-защитник «Спартака» отметил, что таким образом Месси дал небольшую пощёчину Криштиану Роналду.

«У них на протяжении всей карьеры были споры о том, кто лучше. Месси всегда вёл себя достойно, а победой на мундиале всем всё доказал», - добавил Шишкин.

Напомним, что в финале катарского чемпионата мира Аргентина по пенальти обыграла Францию.

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