Агент Клаудиньо опроверг уход игрока из «Зенита»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, опроверг информацию о возможном переходе бразильца в «Палмейрас».

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«Неправда, что Клаудиньо может перейти в «Палмейрас». Клаудиньо хочет завоевать вторую звезду вместе с «Зенитом». Невозможно, что сейчас он уйдёт из клуба», – приводит слова Гарсии «Чемпионат».

Сегодня, 20 декабря, издание GOAL сообщило, что «Палмейрас» рассчитывает до конца года приобрести у «Зенита» Клаудиньо. По информации источника, сине-бело-голубые не готовы расставаться с 25-летним полузащитником менее, чем за 15 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Клаудиньо в 18 млн евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 19 официальных матчей в составе петербуржской команды, в которых отметился 3 забитыми мячами и 8 результативными передачами.