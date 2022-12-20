Роналду захотел выступить на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду планирует продолжить карьеру в национальной команде. Об этом пишет Sports.ru.
По данным портала, легендарный португальский футболист мечтает выступить на чемпионате мира в 2026 году. На момент проведения турнира ему исполнится 41 год.
В настоящее время 37-летний Роналду находится в статусе свободного агента. Перед чемпионатом он разорвал контракт с ФК «Манчестер Юнайтед».
Катя Авейру, родная сестра футболиста, намекнула ранее в социальных сетях, что Криштиану может продолжить спортивную карьеру. Она не исключила его участие в следующем чемпионате.