Роналду захотел выступить на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду планирует продолжить карьеру в национальной команде. Об этом пишет Sports.ru.

По данным портала, легендарный португальский футболист мечтает выступить на чемпионате мира в 2026 году. На момент проведения турнира ему исполнится 41 год.

В настоящее время 37-летний Роналду находится в статусе свободного агента. Перед чемпионатом он разорвал контракт с ФК «Манчестер Юнайтед».