Дешам выдвинул ультиматум сборной Франции

Действующее соглашение специалиста истекает в конце месяца. Дешам склонялся к уходу после завершения чемпионата мира в Катаре, но пересмотрел свою позицию, однако требует от местной федерации футбола выполнения определённого условия, докладывает RMC. Рулевой рассчитывает на долгосрочный договор – его не устроит двухлетнее соглашение, о котором ранее шла речь в прессе. Вероятно, стороны сойдутся на контракте до 2026 года.