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1 час назад

Дешам выдвинул ультиматум сборной Франции

Евро-футбол.Ру

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам готов продлить контракт при определённых условиях.

Дешам выдвинул ультиматум сборной Франции
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Действующее соглашение специалиста истекает в конце месяца. Дешам склонялся к уходу после завершения чемпионата мира в Катаре, но пересмотрел свою позицию, однако требует от местной федерации футбола выполнения определённого условия, докладывает RMC. Рулевой рассчитывает на долгосрочный договор – его не устроит двухлетнее соглашение, о котором ранее шла речь в прессе. Вероятно, стороны сойдутся на контракте до 2026 года.

Сборная Франции под руководством Дидье Дешама добралась до финала ЧМ-2022, где уступила Аргентине (3:3 и 2:4 в серии пенальти).

Футбол,Дидье Дешам,
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