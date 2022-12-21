Экс-форвард сборной Англии Руни объяснил разницу между Месси и Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
«Я восхищаюсь обоими — и Лео, и Криштиану — за то, что они идут своим путем.
Роналду открыто заявляет: «Я лучший, я хочу быть лучшим». А когда Меccи говорит, он больше фокуcируетcя на команде и трофеях, которые хочет завоевать. Тут нет правильного и неправильного [подхода]. Так два разных человека мотивируют cебя.
Сейчас Криштиану переживает трудный период, и ему 37 лет. Но у него и Месси такие достижения, которые, я думаю, мы никогда не увидим в исполнении другого игрока», — цитирует экс-футболиста The Times.
Напомним, Роналду вместе с португальской сборной покинул чемпионат мира в Катаре после четвертьфинала. На этой стадии его команда поиграла сборной Марокко со счетом 0:1.
Сборная Аргентины выиграла турнир, обыграв в финальном матче национальную команду Франции в серии пенальти. Месси был признан лучшим игроком мундиаля.
Ранее сообщалось, что «Ан Наср» из Саудовской Аравии является единственным вариантом продолжения карьеры для Роналду.