Экс-форвард сборной Англии Руни объяснил разницу между Месси и Роналду

«Я восхищаюсь обоими — и Лео, и Криштиану — за то, что они идут своим путем.



Роналду открыто заявляет: «Я лучший, я хочу быть лучшим». А когда Меccи говорит, он больше фокуcируетcя на команде и трофеях, которые хочет завоевать. Тут нет правильного и неправильного [подхода]. Так два разных человека мотивируют cебя.



Сейчас Криштиану переживает трудный период, и ему 37 лет. Но у него и Месси такие достижения, которые, я думаю, мы никогда не увидим в исполнении другого игрока», — цитирует экс-футболиста The Times.