Президент "Самбо-70" Ренат Лайшев поделился мнением о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси, передает "Татар-информ".
"Я болел за Месси и Аргентину. Я его знаю лично, встречались в Барселоне, общались, фотографировались. Месси – это исключительно искусство футбола. И выше него в мире футбола пока не было", - сказал Лайшев.
Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2. Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории.
До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах. Ранее экс-игрок сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон сравнил Лионеля Месси и форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.