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1 час назад

Президент "Самбо-70" Лайшев: выше Месси в мире футбола пока не было

Газета.Ruиещё 2

Президент "Самбо-70" Ренат Лайшев поделился мнением о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси, передает "Татар-информ".

Президент "Самбо-70" Лайшев: выше Месси в мире футбола пока не было
Фото: Евгения Новоженина/РИА «Новости»Евгения Новоженина/РИА «Новости»

"Я болел за Месси и Аргентину. Я его знаю лично, встречались в Барселоне, общались, фотографировались. Месси – это исключительно искусство футбола. И выше него в мире футбола пока не было", - сказал Лайшев.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2. Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории.

До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах. Ранее экс-игрок сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон сравнил Лионеля Месси и форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

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