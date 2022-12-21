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36 минут назад

Ван Гал: если мне позвонят из сборной Португалии, я их выслушаю

Rusfootball

71 -летний экс-наставник Нидерландов Луи Ван Гал заявил, что рассмотрел бы вариант с тем, чтобы возглавить Португалию.

Ван Гал прокомментировал возможность возглавить сборную Португалии
Фото: RusfootballRusfootball

Ван Гал: если мне позвонят из сборной Португалии, я их выслушаю

Фото: Getty Images

- Я снова на пенсии. Но если мне позвонят из сборной Португалии, я их выслушаю. Это все, что я могу сказать, - цитирует Ван Гала 3FM.

Луи Ван Гал был наставником Нидерландов на ЧМ-2022. С "оранжевыми" специалист дошел до четвертьфинала, в котором уступил будущему победителю турнира – Аргентине (2:2, 4:3 пен.) После матча голландский специалист заявил, что покидает свой пост. Также Ван Гал работал с нидерландской сборной на ЧМ-2014, где смог завоевать бронзовые медали мундиаля. Португальская национальная команды неудачно выступила на мундиале в Катаре. Подопечные Фернанду Сантуша не смогли преодолеть барьер 1/4 финала турнира, где сенсационно уступили Марокко (0:1). После этого результата португальский специалист был уволен. По данным СМИ, португальская федерация футбола выделила круг кандидатов на вакантный пост, Ван Гала среди них не было.

Футбол,Фернанду Сантуш,
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