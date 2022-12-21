В "Барселоне" высказались о возвращении Месси

Руководство «Барселоны» считает, что клубу будет сложно вернуть нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, так как аргентинец счастлив во французской команде. Об этом сообщает La Vanguardia.

По информации источника, в каталонском клубе знают о намерении «ПСЖ» продлить контракт с Месси. Аргентинец должен принять решение о своем будущем в ближайшее время.

Напомним, Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года и ушел во французский клуб «Пари Сен-Жермен». Аргентинский футболист выступал за каталонцев на протяжении 18 лет. В составе команды он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.