ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
1 час назад

В «Барселоне» считают, что вернуть Месси будет сложно, так как он счастлив в «ПСЖ»

Газета.Ruиещё 6

Руководство «Барселоны» считает, что клубу будет сложно вернуть нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, так как аргентинец счастлив во французской команде. Об этом сообщает La Vanguardia.

В "Барселоне" высказались о возвращении Месси
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации источника, в каталонском клубе знают о намерении «ПСЖ» продлить контракт с Месси. Аргентинец должен принять решение о своем будущем в ближайшее время.

Напомним, Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года и ушел во французский клуб «Пари Сен-Жермен». Аргентинский футболист выступал за каталонцев на протяжении 18 лет. В составе команды он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что хочет, чтобы Лионель Месси и Криштиану Роналду вернулись в чемпионат Испании.

Футбол,Хавьер Тебас,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители