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22 минуты назад

Триумф Лионеля Месси на ЧМ-2022 хотят увековечить оригинальным способом, изображение на банкноте, фото

Чемпионат.comиещё 5

Лучшего игрока ЧМ-2022 могут разместить на банкноте.

Триумф Месси хотят увековечить необычным способом. Хотя изначально идею предложили в шутку
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре. А Лионель Месси, как вы знаете, стал лучшим игроком турнира и оформил 7+3 по системе «гол+пас» в семи матчах планетарного первенства. Капитан сборной Аргентины прямо сейчас – национальный герой. И его изображение могут поместить на местные банкноты. Об этом сообщает El Financiero.

Как будет выглядеть изображение Месси на аргентинской банкноте

По информации источника, официальные представители национального банка Аргентины рассматривают варианты, с помощью которых можно увековечить историческое достижение сборной на чемпионате мира в Катаре. Предполагается, что изображение Лионеля Месси будет нанесено на купюру в 1000 песо (409 рублей). Это связано с тем, что номинал банкноты начинается с «10» – игрового номера капитана сборной Аргентины. На обратной стороне могут разместить надпись «La Scaloneta» — прозвище главного тренера национальной команды Лионеля Скалони.

Чемпионат.ком
Чемпионат.ком

El Financiero утверждает, что идея была предложена «в шутку» членами Центрального банка Аргентины. Но Эдуардо Хекер и Лисандро Клери, одни из директоров, согласились, что дизайн банкноты «пробудит в аргентинцах дух коллекционирования».

Памятная банкнота Центрального банка России к ЧМ-2018

В России тоже была интересная история с бумажной купюрой. За месяц до старта чемпионата мира – 2018 Центральный банк России представил памятную банкноту к турниру. Она стала первым выпущенным ЦБ денежным знаком, посвящённым футболу. Это купюра была введена в обращение. На лицевой стороне банкноты, как указывала тогда Ольга Скоробогатова (заместитель ЦБ РФ), изображена «художественная композиция, которая символизирует преемственность поколений, — мальчик с мячом, который мечтает повторить подвиги великих футболистов, в том числе такого знаменитого вратаря, как Лев Яшин».

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Также на голограмме банкноты был отражён вратарь, который в падении отражает мяч ногой. Именно так 1 июля удар Яго Аспаса отразил Игорь Акинфеев в серии пенальти в матче Россия – Испания, который вывел нашу команду в четвертьфинал.

Футбол,Статьи,Ольга Скоробогатова,Яго Аспас,Лев Яшин,Игорь Акинфеев,Лионель Месси,Банк России,
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