СМИ: Месси согласился продлить контракт с «ПСЖ»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дал согласие на продление трудового соглашения с «ПСЖ» как минимум еще на один сезон, сообщает Le Parisien.

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По данным источника, стороны пришли к устному соглашению во время чемпионата мира по футболу.

Нынешний контракт 35 летнего Месси с парижским клубом истекает летом 2023 года. Таким образом, чемпион мира останется в команде как минимум до конца сезона 2023/24.