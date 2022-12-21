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1 час назад

Месси согласился продлить контракт с «ПСЖ» — СМИ

Матч ТВ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дал согласие на продление трудового соглашения с «ПСЖ» как минимум еще на один сезон, сообщает Le Parisien.

СМИ: Месси согласился продлить контракт с «ПСЖ»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По данным источника, стороны пришли к устному соглашению во время чемпионата мира по футболу.

Нынешний контракт 35 летнего Месси с парижским клубом истекает летом 2023 года. Таким образом, чемпион мира останется в команде как минимум до конца сезона 2023/24.

Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 ода из «Барселоны». В нынешнем сезоне форвард провел за команду 19 матчей, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

Футбол,Лионель Месси,
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