СМИ: Месси согласился продлить контракт с «ПСЖ»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дал согласие на продление трудового соглашения с «ПСЖ» как минимум еще на один сезон, сообщает Le Parisien.
По данным источника, стороны пришли к устному соглашению во время чемпионата мира по футболу.
Нынешний контракт 35 летнего Месси с парижским клубом истекает летом 2023 года. Таким образом, чемпион мира останется в команде как минимум до конца сезона 2023/24.
Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 ода из «Барселоны». В нынешнем сезоне форвард провел за команду 19 матчей, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.