Роналду прилетел в Саудовскую Аравию на переговоры

В среду вечером Криштиану Роналду прилетел в Саудовскую Аравию. Об этом на своих страницах рассказывает Foot Mercato. По данным источника, звёздный португальский футболист приземлился в Эр-Рияде – это столица Саудовской Аравии.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Отмечается, что в ближайшее время Криштиану Роналду проведёт переговоры с клубом «Аль-Наср». Ранее появлялась информация о том, что представители Саудовской Аравии предлагают португальцу дорогостоящий контракт.