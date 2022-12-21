ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
1 час назад

Роналду прилетел в Саудовскую Аравию на переговоры

Евро-футбол.Ру

В среду вечером Криштиану Роналду прилетел в Саудовскую Аравию. Об этом на своих страницах рассказывает Foot Mercato. По данным источника, звёздный португальский футболист приземлился в Эр-Рияде – это столица Саудовской Аравии.

Роналду прилетел в Саудовскую Аравию на переговоры
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Отмечается, что в ближайшее время Криштиану Роналду проведёт переговоры с клубом «Аль-Наср». Ранее появлялась информация о том, что представители Саудовской Аравии предлагают португальцу дорогостоящий контракт.

Напомним, что Криштиану Роналду уже месяц находится без клубной прописки. В ноябре форвард расторг трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед».

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители