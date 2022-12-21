«Манчестер Юнайтед» посвятил 81 слово Роналду в анонсе к матчу с «Бернли»

«Манчестер Юнайтед» упомянул португальского нападающего Криштиану Роналду в программке к матчу 1/8 финала Кубка английской лиги против «Бернли». Об этом сообщает Sky Sports.

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Пресс-служба манкуниацев упомянула разрыв трудовых отношений с 37-летним форвардом по обоюдному желанию, а также перечислила список трофеев и командных наград, которые «красные дьяволы» смогли выиграть благодаря участию пятикратного обладателя «Золотого мяча».

Напомним, Криштиану Роналду перед стартом чемпионата мира — 2022 дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В нем он раскритиковал «Манчестер Юнайтед», за который тогда выступал, и главного тренера команды Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.

На чемпионате мира вместе со сборной Португалии Роналду дошел до четвертьфинала, где с минимальным счетом уступил Марокко (0:1).