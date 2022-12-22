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1 час назад

Экс-футболист сборной России Канунников назвал причины переезда в Дубай

Газета.Ru

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Максим Канунников рассказал, почему решил какое то время пожить в Дубае.

Экс-футболист сборной России объяснил переезд в Дубай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нападающий в мае покинул самарские «Крылья Советов», в которые перешел в 2018 году. С тех пор он находится в статусе свободного агента.

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«Решили проcто перезимовать здеcь и поcмотреть, каково именно жить в Дубае. Обычно ты вcе же приезжаешь cюда на меcяц в отпуcк, а интереcно прочувcтвовать быт. Детей водить в школу, заниматьcя cвоими делами. Не лежать целый день на пляже, загорать, купатьcя и ходить по магазинам.

Также мы развиваем свой проект — «Инвестиционный спортивный клуб». Один из наших основателей работает тут. Мы постоянно встречаемся, обговариваем новые идеи, пытаемся их внедрять. В России обычно жизнь чередуется тренировками и домом. Зачастую ничего не происходит, ничего не меняется. А тут постоянный движ», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

31-летний нападающий является воспитанником «Зенита». Он дебютировал за основной состав сине-бело-голубых 23 августа 2009 года. В составе петербургского клуба футболист стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Также он известен по выступлениям за «Томь», пермский «Амкар», казанский «Рубин» и «Крылья Советов». В футболке национальной сборной России Канунников провел 12 матчей.

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