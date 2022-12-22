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42 минуты назад

Иранцы хотят провести сразу две игры против сборной России

Газета.Ruиещё 4

Посол Ирана в России Казем Джалали считает, что сборные Ирана и России по футболу должны провести сразу два товарищеских матча.

Иранцы хотят провести сразу две игры против сборной России
Фото: Borut Zivulovic/ReutersBorut Zivulovic/Reuters

"Мы работаем над тем, чтобы в самом ближайшем времени состоялся товарищеский матч сборных Ирана и России. Эта игра станет еще одним инструментом для развития народной дипломатии и сближения между нашими странами. Сейчас трудно сказать, когда пройдет матч национальных сборных наших государств. Было бы хорошо и логично, если одна игра пройдет у вас, а одна состоится у нас в Иране", — передает слова Джалали РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы - 2024. С начала года сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии - Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что РФС может "попасть в ловушку" в случае перехода в Азию.

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