Иранцы хотят провести сразу две игры против сборной России

"Мы работаем над тем, чтобы в самом ближайшем времени состоялся товарищеский матч сборных Ирана и России. Эта игра станет еще одним инструментом для развития народной дипломатии и сближения между нашими странами. Сейчас трудно сказать, когда пройдет матч национальных сборных наших государств. Было бы хорошо и логично, если одна игра пройдет у вас, а одна состоится у нас в Иране", — передает слова Джалали РИА Новости.