Иранцы хотят провести сразу две игры против сборной России

Посол Ирана в России Казем Джалали считает, что сборные Ирана и России по футболу должны провести сразу два товарищеских матча.
"Мы работаем над тем, чтобы в самом ближайшем времени состоялся товарищеский матч сборных Ирана и России. Эта игра станет еще одним инструментом для развития народной дипломатии и сближения между нашими странами. Сейчас трудно сказать, когда пройдет матч национальных сборных наших государств. Было бы хорошо и логично, если одна игра пройдет у вас, а одна состоится у нас в Иране", — передает слова Джалали РИА Новости.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы - 2024. С начала года сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии - Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.
Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что РФС может "попасть в ловушку" в случае перехода в Азию.