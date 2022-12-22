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46 минут назад

Могилевец – о "Зените" при Спаллетти: каждый год ЛЧ, ставили цель дойти до 1/2

Rusfootball

Экс-полузащитник "Зенита" Павел Могилевец поделился воспоминаниями об уровне команды при Лучано Спаллетти на посту главного тренера.

Экс-игрок "Зенита": хотели дойти до 1/2 Лиги Чемпионов
Фото: ТАССТАСС

"Из того "Зенита" практически любой мог спокойно играть в какой угодно команде топ-5 лиг. В "Зените" каждый год ЛЧ, где ставили цель дойти до полуфинала. И по подбору игроков "Зенит" вполне был на это способен", — цитирует Могилевца Sport24.

Спаллетти занимал должность наставника "Зенита" с 2009-го по 2014 год. Под его руководством питерцы дважды становились чемпионами России, по разу выигрывали Кубок и Суперкубок страны. В Лиге чемпионов сине-бело-голубые при итальянском специалисте дважды выходили в плей-офф, но вылетали на стадии 1/8 финала.

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