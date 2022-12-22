Экс-игрок "Зенита": хотели дойти до 1/2 Лиги Чемпионов

"Из того "Зенита" практически любой мог спокойно играть в какой угодно команде топ-5 лиг. В "Зените" каждый год ЛЧ, где ставили цель дойти до полуфинала. И по подбору игроков "Зенит" вполне был на это способен", — цитирует Могилевца Sport24.