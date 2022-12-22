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36 минут назад

Чеслав Михневич покинул пост главного тренера сборной Польши

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52-летний специалист Чеслав Михневич освободил должность главного тренера сборной Польши. Об этом сообщили в Польском футбольном союзе.

Cборная Польши осталась без главного тренера
Фото: BetassistBetassist

«Хотим поблагодарить Чеслава Михневича за 11 месяцев сотрудничества. Он возглавил команду в сложный период, но вывел на чемпионат мира и сохранил место

Помимо прочего, под руководством Чеслава мы впервые за 36 лет сыграли в плей-офф ЧМ. За это Михневич заслуживает благодарности», — отметил глава футбольного союза Цезарий Кулеша.

Сборная Польши вылетела с чемпионата мира 2022 года в Катаре на стадии 1/8 финала. В первом матче плей-офф команда проиграла французам. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной Франции. Единственный мяч польской сборной на счету Роберта Левандовского, который со второй попытки реализовал пенальти на последних минутах игры.

Футбол,Чеслав Михневич,Роберт Левандовский,
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