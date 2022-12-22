Cборная Польши осталась без главного тренера

«Хотим поблагодарить Чеслава Михневича за 11 месяцев сотрудничества. Он возглавил команду в сложный период, но вывел на чемпионат мира и сохранил место

Помимо прочего, под руководством Чеслава мы впервые за 36 лет сыграли в плей-офф ЧМ. За это Михневич заслуживает благодарности», — отметил глава футбольного союза Цезарий Кулеша.

Сборная Польши вылетела с чемпионата мира 2022 года в Катаре на стадии 1/8 финала. В первом матче плей-офф команда проиграла французам. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной Франции. Единственный мяч польской сборной на счету Роберта Левандовского, который со второй попытки реализовал пенальти на последних минутах игры.