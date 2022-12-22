Романцев признался, что не смог бы усадить Роналду в запас

"Я бы не пошел на такую замену. Для звезд такой величины в футболе существуют свои неписаные законы, согласно которым на поле к ним следует относиться предельно уважительно. Нельзя грубить, атаковать сзади, бить локтем в лицо. И еще одно обязательное условие — если они здоровы, то место в составе им должно быть гарантировано. Возможно, тренер пошел на такой рискованный шаг из-за личных разногласий с Роналду, о которых мы не знаем", - передает слова Романцева "Спорт-Экспресс".

10 декабря сборная Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре уступила Марокко со счетом 0:1. Роналду начинал этот матч на скамейке запасных. Полузащитник появился на поле лишь на 51-й минуте и не отметился результативными действиями. Роналду в матче против Швейцарии в 1/8 финала также остался в запасе. Для Роналду этот "мундиаль" стал уже пятым в карьере. Стоит отметить, что на каждом из них полузащитнику удалось забить хотя бы один гол. Однако игрок не планирует выступать на следующем ЧМ. Впервые он сыграл за национальную команду в 2003 году.