ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
59 минут назад

Левандовский стал инициатором ухода Михневича из сборной Польши

Илья Родин

Капитан национальной команды Польши Роберт Левандовский напрямую повлиял на увольнение главного тренера сборной страны Чеслава Михневича. Об этом пишет «Чемпионат».

Левандовский стал инициатором ухода Михневича из сборной Польши
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее президент ПФС Цезарий Кулеша объявил, что организация не будет продлевать контракт с Михневичем.

По данным портала, Левандовски связался с президентом ПФР и рассказал, что группа игроков не представляет себе дальнейшее сотрудничество с тренером.

Спортсмены угрожали досрочно завершить карьеру в сборной, если наставник не покинет свой пост.

Чеслав Михневич покинул пост главного тренера сборной Польши

Уточняется, что Михневич официально покинет свой пост 31 декабря 2022 года.

Футбол,Чеслав Михневич,Роберт Левандовский,Пенсионный фонд РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители