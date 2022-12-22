Левандовский стал инициатором ухода Михневича из сборной Польши

Капитан национальной команды Польши Роберт Левандовский напрямую повлиял на увольнение главного тренера сборной страны Чеслава Михневича. Об этом пишет «Чемпионат».

Отмечается, что ранее президент ПФС Цезарий Кулеша объявил, что организация не будет продлевать контракт с Михневичем.

По данным портала, Левандовски связался с президентом ПФР и рассказал, что группа игроков не представляет себе дальнейшее сотрудничество с тренером.

Спортсмены угрожали досрочно завершить карьеру в сборной, если наставник не покинет свой пост.