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1 час назад

Нигматуллин: решение о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола будет катастрофой

Чемпионат.comиещё 7

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе национальной команды в Азиатскую конфедерацию.

Экс-вратарь сборной РФ назвал катастрофой возможный переход РФС в Азию
Фото: МЫСЯКИН АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»МЫСЯКИН АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Решение о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола будет катастрофой. Где Россия и где Азия? Это решение будет выглядеть странным. Я не уверен, что там готовы принять нас с распростёртыми объятиями. Понятно, что международные соревнования нужны. Но, насколько я понимаю, нас ведь забанила ФИФА. И что решит переход в Азиатскую конфедерацию, честно говоря, не очень понятно.

Мне кажется, что потом обратного пути может и не быть. Как мы вернёмся обратно в Европу, когда всё встанет на круги своя? Когда сборную России снова будут уважать?» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Футбол,Илья Никульников,Руслан Нигматуллин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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