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1 час назад

Названы номинанты на приз лучшему вратарю от ФИФА

Sports.tj

ФИФА на официальном сайте опубликовала имена вратарей, номинированных на приз The Best.

Названы номинанты на приз лучшему вратарю от ФИФА
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При выборе победителя этой награды будет учитываться временной отрезок с августа 2021 года по 18 декабря 2022 года.

Церемония состоится 27 февраля 2023 года. В список номинантов вошли Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия), Яссин Боно («Севилья», Марокко), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб, Хорватия), Мик Меньян («Милан», Франция), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) и Мануэль Нойер («Бавария», Германия).

Предыдущим обладателем награды стал сенегальский голкипер «Челси» Эдуард Менди. Отметим, что лучшим вратарем прошедшего в Катаре чемпионата мира 2022 года стал Эмилиано Мартинес из сборной Аргентины.

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