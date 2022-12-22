Карпин назвал лучшего футболиста 2022 года в РПЛ

В текущем сезоне РПЛ Промес провел в составе «Спартака» 16 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач. Он вернулся в команду в феврале 2021 года. До этого форвард выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.